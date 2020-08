Puy du Fou : "Si on ne retrouve aucun cluster, cela permettra d'étendre ce type de fête"

Invité ce lundi matin sur LCI, l'épidémiologiste suisse a estimé que ce genre d'événement pouvait se dérouler, mais sous conditions. "J'espère, je pense que cette autorisation a été donnée parce qu'on pourra tracer d'éventuels clusters", a-t-il souligné."Beaucoup de gens on dit : ‘La fête de la Musique c'est horrible, regardez les images dans les rues’. Et puis on n’a pas repéré de cluster, en effet c’était dehors. Si on ne trouve aucun cluster après cette fête (du Puy du Fou, ndlr), peut-être que cela donnera l’envie d'étendre ce type de fête. Il faut qu'on retrouve une vie sociale, on a besoin de revivre de façon encadrée, de façon pilotée, mais je pense sans dogme".

"Il faut qu'on retrouve une vie sociale, de façon encadrée". Après un week-end marqué par les vives critiques à l'encontre du feu vert accordé par les autorités au Puy du Fou, qui a pu accueillir samedi soir jusqu'à 9.000 spectateurs pour un spectacle, Antoine Flahaut, directeur de l'Institut de santé globale à Genève, se montre plus tolérant.

Pour le médecin, de tels rassemblements à l'heure du coronavirus peuvent être considérés comme une "expérimentation", si "les gens acceptent de s'y prêter". Et de tempérer : "Si on a des clusters, on sera peut-être obligé d'interdire ce type de rassemblement."

Vendredi, la préfecture de Vendée a pris un arrêté autorisant le Puy du Fou à accueillir jusqu'à 9.000 personnes pour son spectacle nocturne, la Cinéscénie, le samedi 15 août. Cette décision a hérissé le monde de la culture. "Deux poids deux mesures !! En ces temps de crise majeure pour l’événementiel, les concerts, les réunions sportives et les discothèques cela est encore plus insupportable à vivre !!", a ainsi notamment twitté Pascal Nègre, figure du show-business, ex-président d'Universal Music France et ex-vice-président d'Universal Music International.