À Aix-Marseille, les bars et les restaurants doivent totalement fermer dès samedi, les élus en colère

Olivier Véran a prévenu : le placement en zone d’alerte maximale entraîne des mesures fortes indispensables. Celle qui prévoit, à partir de samedi, la fermeture totale des bars et des restaurants est de celle-là. Elle vient plomber encore un peu plus un secteur qui, à Aix-Marseille ou en Guadeloupe, comme partout en France, a déjà la tête sous l'eau.

"Nous avions pris des décisions concertées il y a 9 jours, elles commençaient à marcher, c’est une punition collective", a déploré l'élu, faisant allusion à la fermeture anticipée qui touchaient déjà ces établissements. Michèle Rubirola, la maire de Marseille, est elle aussi montée au créneau : "J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce. Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre."

Samia Ghali, 2e adjointe à la mairie de Marseille s'étonne, elle, d'une supposée différence de traitement entre Paris et Marseille "Marseille a déjà souffert, a été sanctionnée plus durement que Paris. Il faut savoir que là, on nous sanctionne plus", estime-t-elle. "J'espère que l'État mettra réellement les moyens pour indemniser ces commerçants."