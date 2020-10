Covid : la France, le seul pays à faire une distinction entre les bars et les restaurants ?

La France considère qu'il est beaucoup plus difficile de faire respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières dans les bars, et a donc choisi de fermer ces lieux festifs, plus propices aux brassages de population, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19. Mais qu'en est-il chez nos voisins ?

Peu font cette distinction. Au Royaume-Uni, tous ferment leurs portes à 22 heures. Aux Pays-Bas depuis la fin du mois de septembre, bars et restaurants doivent baisser leur rideau à cette même heure. En Allemagne, les horaires de fermeture des établissements varient selon les régions, mais les autorités n'ont pas fait de distinction entre les restaurants, les bars et les cafés.

Seule la Belgique fait une différence. En effet depuis le 28 septembre, les restaurants de Bruxelles peuvent rester ouverts aux horaires habituels, mais les bars doivent fermer leurs portes à 23 heures.