Aide-soignants, cuisiniers, techniciens de surface... les invisibles et indispensables métiers des hôpitaux

Certains se présentent à leur poste malgré l’appréhension, comme en témoigne Christophe Biou, chef de cuisine au centre hospitalier d’Aubergenville, dans les Yvelines. "J’ai eu quelques personnes qui ont eu peur, surtout par rapport à la vaisselle. Tout ce qui revenait des patients les inquiétait un peu."

A la blanchisserie, face au risque de contamination, le responsable buanderie s’est adapté, avec un code couleur : linge bleu pour les patients non Covid-19, linge violet pour les autres. "Même si on fait que du nettoyage et du linge, on sauve quand même des vies, et c’est important", souligne Anthony Sobral.