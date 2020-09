Covid : des "laissez-passer" pour permettre aux couples binationaux d'enfin se retrouver

Ils alertent sur leur sort depuis des mois. Les couples franco-étrangers non-mariés, non pacsés et qui n'ont pas fait reconnaître leur concubinage vont enfin pouvoir bénéficier de "laissez-passer". Le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi la mise en place d'une procédure spéciale : "Il y a une procédure qui a été mise en place début août. Elle n'est pas satisfaisante parce qu'elle est trop lente et n'a pas permis de répondre à ces problèmes", a d'abord reconnu sur France Inter le nouveau Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune. "J'espère qu'en fin de semaine, début de semaine prochaine nous aurons les premiers laissez-passer", a-t-il indiqué.

De nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage en raison de la pandémie et des milliers de couples non mariés se sont retrouvés dans l’impossibilité de se rejoindre. Privés de la possibilité de faire jouer le regroupement familial, certains se voyaient priés de solliciter un visa touristique. Or ce dernier était impossible à obtenir en temps de Covid-19, le tourisme ne relevant pas de la catégorie des voyages essentiels. Le 8 août dernier, une première procédure dérogatoire avait été annoncée par le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptise Lemoyne. Jugée "trop compliquée", elle n'avait finalement jamais pu être mise en place au sein du réseau consulaire, laissant ces couples dans un grand désarroi.