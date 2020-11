Protocole sanitaire renforcé dans les lycées : "L'enseignement à distance creuse les inégalités"

Pour la FIDL, syndicat lycéen, ces mesures sanitaires annoncées par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer sont insuffisantes et ne sont pas en adéquation avec la réalité des lycéens, notamment concernant cet enseignement hybride : "Pour nous, cela pose problème dans le sens où on sait très bien que l’enseignement à distance creuse les inégalités. Tout le monde n’a pas les mêmes capacités, les mêmes conditions de travail chez soi, pour apprendre à distance, tout le monde n’a pas un environnement favorable pour pouvoir apprendre correctement à la maison."

La semaine dernière, les écoliers, collégiens et lycéens ont repris le chemin des cours alors qu’un nouveau confinement a été mis en place le 30 octobre dernier, et ce au moins jusqu’au 1er décembre prochain. Contrairement au printemps dernier, lors du premier confinement, les établissements scolaires sont restés ouverts en cette période de confinement, avec un renforcement du protocole sanitaire, comme le port du masque obligatoire dès le CP, l’attribution d’une seule salle par classe ou encore l’application d’un enseignement hybride, 50% distanciel, 50% présentiel à partir de ce lundi dans les lycées.

"Cela a un impact sur les lycéens, sur leur capacité à travailler et à rester motivés, comme on a pu le voir lors du premier confinement, où on a observé un fort taux de décrochage scolaire, même si de bonnes choses ont été réalisées notamment avec les professeurs", ajoute un porte-parole du syndicat. Concernant ce nouveau protocole sanitaire, "les lycéens sont plongés dans l’incertitude" indique la FIDL. "En fin de semaine, on a eu de nouvelles annonces du ministre de l’Education nationale, notamment en matière de conditions d’examen ou d’apprentissage. Ce protocole doit se mettre en place à partir de cette semaine. Cela va être compliqué, encore une fois, de limiter le brassage entre élèves", précise le porte-parole de la FIDL.

Jeudi dernier, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a admis, dans un courrier adressé aux chefs d’établissements, que les mesures étaient "à l'évidence plus difficiles à appliquer au lycée, où les déplacements des élèves sont plus nombreux et plus fréquents, et l'organisation de la restauration scolaire plus complexe". A propos de la restauration scolaire justement, pour faire face aux cantines bondées ou aux lycéens obligés de manger chez eux, la FIDL propose d’adopter la même stratégie que dans les universités : "Pour les facs, les restaurants universitaires, malgré leur fermeture au public, continuent leur service de repas à emporter. Cela peut également être une solution pour les lycées."