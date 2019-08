Crash d'un bombardier d'eau dans le Gard : ce que l'on sait de Franck Chesneau, un pilote "expérimenté" mort en mission

Au lendemain du crash qui lui a coûté la vie, le pilote du Tracker 22 qui a trouvé la mort en service commandé sur le site de Générac (Gard) recevait de nombreux hommages, via les réseaux sociaux, de ses collègues de la sécurité civile. Ce "héros français", selon les termes d'Emmanuel Macron, est décédé lorsque son appareil s'est disloqué au moment où il tentait de contenir les flammes d'un incendie particulièrement virulent, à 17h20, dans des circonstances qui devront être éclaircies par les enquêtes administrative et judiciaire.





Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur avait rendu hommage au pilote mort en mission, témoignant de son soutien "à sa femme et ses enfants, aux proches, aux collègues et aux amis de ce pilote bombardier d'eau". Samedi, Christophe Castaner a détaillé le parcours de Franck C., 49 ans, pilote de chasse de formation - il avait conduit des Mirage 2000 -, un homme "expérimenté" ayant "piloté l'intégralité des avions qui combattent les incendies".