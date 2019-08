Crash d'un bombardier d'eau dans le Gard : ce que l'on sait du pilote mort en mission

Au lendemain du crash qui lui a coûté la vie, le pilote du Tracker 22 qui a trouvé la mort en service commandé sur le site de Générac (Gard) recevait de nombreux hommages, via les réseaux sociaux, de ses collègues de la sécurité civile. Peu d'informations avaient toutefois filtré sur l'identité de ce "héros français", selon les termes d'Emmanuel Macron, dont l'appareil s'est disloqué au moment où il tentait de contenir les flammes d'un incendie particulièrement virulent, à 17h20, dans des circonstances qui devront être éclaircies par l'enquête judiciaire.





Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rendu hommage au pilote mort en mission, témoignant de son soutien "à sa femme et ses enfants, aux proches, aux collègues et aux amis de ce pilote bombardier d'eau". Selon des informations de Midi Libre, l'homme était "un pilote expérimenté" de la flotte de lutte contre les incendies, et son avion était basé à Garons près de Nîmes.