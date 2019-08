Crash dans le Gard : les Tracker, des avions obsolètes ?

Le Tracker vit aujourd'hui ses derniers jours. La flotte est vouée à être remplacée par des Dash d'ici 2023 car les appareils sont vieillissants. Ils ont en moyenne plus de 60 ans ! Ce remplacement est évoqué depuis de nombreuses années mais a été à plusieurs reprises repoussé.





En 2006, après plusieurs accidents, un rapport du Sénat souligne déjà la vétusté de la flotte et s'interroge sur l'état de maintenance de la flotte. "Avion de conception ancienne, initialement destiné aux armées, les Trackers auraient dû être retirés du service en 2008", indique le rapport. "Un programme de révision technique de grande ampleur a cependant été lancé afin de les maintenir en activité jusqu'en 2020."





En 2012, un rapport sur l’avenir de la flotte aérienne de la sécurité civile insiste : "c'est pour [les Trackers] que se pose prioritairement la question du renouvellement (...). Le calendrier de retrait de service des Trackers S2F s'échelonne entre 2016 et 2020 et dépend, en partie, de l'activité opérationnelle des prochaines saisons." Le Sénat évoque de son côté "une urgence dont la DGSCGC était d'ailleurs consciente depuis plusieurs années". "Pour les avions de la sécurité civile, l'heure des choix ne peut en effet plus être différée. Vieillissante (notamment dans sa composante 'Trackers'), cette flotte doit être renouvelée", note un rapport. "En 2020, les 9 Tracker devront être mis hors service, ainsi qu'une grande partie des Canadair."





Un rapport parlementaire de 2017 fixe finalement cette sortie entre 2018 et 2022, au terme du potentiel des 25 000 heures de vol fixé par le constructeur. "En juillet 2017, Le ministre de l’Intérieur a annoncé le remplacement des Tracker par six avions multirôles neufs de type Dash 8", précise-t-il plus loin. Et d'ajouter : "La procédure ayant pris du retard, la notification ne devrait finalement intervenir qu’au début de l’année 2018 et le premier avion n’être livré qu’au premier semestre 2019".





Depuis un Tracker a effectivement été retiré de la flotte. La date avancée pour le renouvellement complet reste en 2023.