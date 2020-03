Crèches de moins de 10 enfants, assistantes maternelles maintenues... Les nouvelles annonces d'Olivier Véran

A partir du lundi 16 mars, et jusqu'à nouvel ordre, "les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermées", annonçait jeudi soir Emmanuel Macron pour endiguer la propagation du coronavirus. Mais qu'en est-il, par exemple, des assistantes maternelles, si précieuses pour de nombreux parents, et notamment le personnel soignant, en première ligne dans la lutte contre l'épidémie ?

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de "garantir que les enfants des personnels essentiels pour notre système de santé et de prise en charge des personnes les plus vulnérables puissent être accueillis lundi dans les écoles et les collèges ainsi que dans les crèches". "Il n'y aura pas de classe mais des enseignants seront présents dans ces établissements pour accueillir les enfants des personnels essentiels à la santé du pays. Les rectorats et préfets sont chargés de mettre en place cet accueil", a ajouté Olivier Véran.