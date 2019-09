Crématorium : des pratiques choquantes

JT 20H - Or, argent, platine, cuivre, ou encore titane, ... Ces métaux sont séparés des cendres d'un défunt avant d'être recyclés. Ils constituent une matière première achetée par les industries automobiles et aéronautiques.

La mort, les obsèques et la crémation sont des sujets parfois tabous pour ceux qui assistent les familles dans ces moments douloureux. Il s'agit aussi d'un marché et d'une activité qui se doit d'être rentable. L'association 60 millions de consommateurs révèle que des matériaux ou des métaux précieux sont récupérés après les incinérations, puis revendus. La pratique est légale, mais est-elle vraiment éthique ?



