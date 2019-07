Creuse : plusieurs villages privés d'eau potable à cause de l'épisode de sécheresse

Les restrictions d'eau concernent désormais 51 départements en raison de la sécheresse. Bon nombre de villages n'ont plus accès à l'eau potable depuis deux jours, notamment dans la Creuse. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Des packs d'eau sont distribués aux habitants et les camions-citernes viennent remplir le réservoir principal alimentant les communes environnantes. Une situation catastrophique pour les agriculteurs de la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.