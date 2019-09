Crise aux urgences : des annonces ministérielles et des bémols

HÔPITAL - Ce lundi 2 septembre, Agnès Buzyn a annoncé plusieurs mesures destinées à soulager les services d'urgence, en grève depuis six mois. Des annonces qui suscitent des interrogations pour le collectif Interurgences, et qui ne prennent pas forcément en compte les conditions de travail des personnels.

Aux grands maux, les débuts de remèdes ? Face à la colère des services d'urgences en grève depuis presque six mois, Agnès Buzyn a annoncé, lundi 2 septembre, une première série de mesures, destinées à "améliorer la situation" des services d'urgences "en surchauffe". Des mesures qui s'apparentent, pour la ministre, à traiter le mal, plutôt que de soigner les symptômes, fidèle à sa ligne de conduite depuis le début : les problèmes aux urgences ne sont pas un problème d'effectifs mais d'organisation.

Mais le mal est profond : depuis six mois, les paramédicaux hospitaliers ont entamé une grève illimitée, rejoints par les médecins depuis ce mardi 2 septembre et le nombre de services d'urgences en grève ne cesse d'augmenter. "Les choses avancent. Certaines vont dans le bon sens. Ils sont à l'écoute de nos propositions en tout cas", analyse Orianne Plumet, infirmière de nuit à la Pitié Salpétrière et membre InterUrgences. Ce collectif était consulté ce mardi dans le cadre du rapport qui doit être remis par Thomas Mesnier, député LaREM et Pierre Carli, chef du Samu de Paris, à l'automne prochain.