Un courrier officiel pour décaler les vacances d'été au 31 juillet a-t-il été rédigé par le ministre de l'Education nationale ?

Un report ? "Ce n'est pas l'hypothèse que je privilégie", lance le ministre, pour qui les vacances d'été ont vocation à être maintenues "telles quelles". Il assure que son travail consiste justement à s'assurer que le calendrier puisse être tenu et ne voit donc pas de raison pour le moment de modifier sa ligne de conduite.

S'il s'agit donc clairement d'une rumeur ne reposant sur aucune décision officielle, la question des examens risque de se poser rapidement. L'enseignement à distance n'est en effet pas possible pour tous les niveaux et ne se substitue que difficilement à des cours traditionnels. À l'heure actuelle, il convient de rester prudent quant à la manière dont s'organisera la fin de l'année scolaire. Jean-Michel Blanquer a toutefois annoncé que des sessions gratuites de rattrapage seraient organisées durant l'été, en juillet et en août. Plus tôt dans la semaine, il avait ouvert la porte à une possible évolution du bac et du brevet cette année. "Rien n'est impossible", avait-il déclaré.