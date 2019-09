Crise des urgences : ce que pourrait annoncer Agnès Buzyn pour soulager les services

URGENCES - La semaine dernière, Agnès Buzyn a annoncé une première série de mesures destinées à lutter contre "la surchauffe" des urgences. Des annonces qui ont laissé les paramédicaux et médecins en grève, plutôt sceptiques. Ce lundi 9 septembre, une nouvelle salve d'annonces sera dévoilée, dont le JDD a eu connaissance.

Agnès Buzyn devra être convaincante. Après avoir annoncé une première série de mesures la semaine dernière, la ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de gérer la crise qui secoue les urgences depuis six mois, doit dévoiler d'autres mesures qui permettront de réformer les urgences, ce lundi 9 septembre.

Cette semaine déjà, la ministre avait annoncé la mise en place de l'admission directe pour les personnes âgées. Elle a promis "une incitation financière, une forme de bonus" octroyée dès l'an prochain aux "hôpitaux qui (les) mettront en place". La mise en place de la vidéo-assistance dans tous les Samu a aussi été mise sur la table. Elle devrait permettre aux Ehpad d'être en lien direct avec un médecin qui sera chargé d'évaluer la gravité d'une blessure par exemple. Autre annonce, la possibilité pour le Samu d'envoyer une ambulance vers un cabinet de ville ou un centre de santé, ainsi que la généralisation du tiers-payant ou encore, le métier d'infirmier de pratique avancée. Celui-ci pourrait, à terme, placer des points de sutures, poser un plâtre ou encore demander une radio.

La ministre souhaite aussi une extension de la gestion informatisée en temps réel des lits d'hospitalisation, ou "bed management", à tous les hôpitaux. Un métier importé des pays anglo-saxons, accessible aux infirmiers et autres paramédicaux "de façon à optimiser les lits vides qui existent aujourd'hui au sein des" groupements hospitaliers de territoire. Cette mesure pourrait permettre aux médecins urgentistes de se délester de cette problématique relativement lourde et chronophage. Comme l'estimait Yves Duffait, médecin urgentiste à Lons-le-Saunier à LCI : "la norme, c'est de chercher des lits, de faire de l'administratif. On a une gestion hospitalière où on est obligé de faire rentrer chez eux, des patients fragiles".

Malgré ça, ces premières annonces d'Agnès Buzyn avaient laissé les professionnels du secteur relativement sceptiques.