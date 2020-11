Pensées suicidaires, angoisse, perte d'estime de soi... à l'écoute des chefs d'entreprise au bout du rouleau

Une réalité que la pandémie, le confinement, et leurs effets économiques, n'ont fait qu'amplifier. "Depuis le premier confinement, c'est comme des montagnes russes émotionnelles", nous explique Anne-Sophie, patronne d'une PME parisienne dans la formation. "Tout s'arrête, puis on s'adapte, on se remet à espérer, puis tout s'arrête encore, et on n'en voit pas la fin, on a souvent l'envie de tout abandonner."

Tous ou presque vous le diront : ce peut être le plus motivant des métiers, mais aussi le plus stressant. Quelle que soit l'échelle de l'entreprise, de l'artisan à la société du CAC40, les chefs d'entreprise sont aussi parmi les plus exposés à la détresse psychologique liée au travail, une détresse qui peut pousser l'entrepreneur jusqu'à ses dernières extrémités. "Un patron de PME se suicide tous les deux jours", disait en 2014 Geoffroy Roux de Bézieux, aujourd'hui président du Medef.

Jean-Luc Douillard - Non, nous n'avons pas de statistiques sur les suicides d'entrepreneurs. Les chiffres que l'on reçoit du ministère de la Santé ne donnent pas le détail par métier. Surtout, on ne pourrait pas attribuer le suicide de quelqu'un au simple fait qu'il soit chef d'entreprise, même en temps normal le suicide est toujours une affaire multi-factorielle. Mais le travail est, pour ces entrepreneurs, un élément si fondateur de leur identité que la souffrance peut être terrible, et que certains peuvent avoir envie de disparaître.

Ces entrepreneurs au bout du rouleau, on les croisait jusque-là régulièrement dans les Tribunaux de commerce, quand leur entreprise était au bord de la faillite, et eux de la dépression, ou pire... C'est là que s'est créée en 2013 APESA , une association qui vient au-devant d'eux, pour leur proposer une prise en charge gratuite, grâce à des centaines de psychologues présents dans tout le pays. Au printemps, l'association a ouvert un numéro vert (le 0805 65 50 50 ), qui restera ouvert encore six mois au moins, où des psychologues prennent en charge ces chefs d'entreprise en détresse. Psychologue-clinicien, Jean-Luc Douillard est co-fondateur d'APESA.

LCI - En temps normal, avant la pandémie, comment fonctionniez-vous ?

Jean-Luc Douillard - APESA existe depuis 2013, on l'a créée au Tribunal de Commerce de Saintes (Charente-Maritime), on est désormais présents dans 65 tribunaux de commerce. L'idée, c'est que, quand on est au fond du trou et que l'on a tout perdu, on n'a pas l'énergie de faire la démarche d'aller voir un psychologue. Donc depuis sept ans, nous avons donc formé 3000 personnes, qu'on appelle les "sentinelles". Ce ne sont pas des professionnels de santé, mais des gens qui sont au contact des entreprises et qui sont formés à repérer la souffrance des entrepreneurs. Ils vont leur proposer d'être rappelés par un psychologue. S'ils l'acceptent, ils seront recontactés dans l'heure, c'est important pour prévenir des passages à l'acte, mais aussi pour leur signifier que leur souffrance nous importe. Après ce premier contact, on les oriente vers un psychologue proche de chez eux, auprès duquel ils vont pouvoir bénéficier de cinq consultations, entièrement gratuites.

LCI - Avec le confinement, vous avez changé votre façon de travailler ?

Jean-Luc Douillard - Oui, avec la fermeture des tribunaux, entre autres, ces points de contact n'existaient plus. On a donc ouvert un numéro vert, le 0805 65 50 50, que n'importe quel entrepreneur peut appeler pour parler à un psychologue de notre réseau. Lui va évaluer la situation, et mettre en contact le chef d'entreprise avec un psychologue local, qui le prendra en charge. On a dépassé aujourd'hui le millier d'appels, et plus d'une personne sur deux a bénéficié d'un soutien psychologique. Le problème, là encore, c'est que pour appeler le numéro vert il faut avoir un peu d'énergie, et ces gens-là n'en ont souvent plus. On a donc formé 900 sentinelles de plus, à la Direccte, à l'URSSAF, dans les collectivités, des gens qui vont détecter la détresse de ces chefs d'entreprise, et leur proposer notre soutien.