Moins d'épargne et davantage de dépenses pour les plus pauvres : la crise sanitaire creuse les inégalités

Mais ce ne sont pas les plus modestes qui sont concernés. Car même si une grande majorité des ménages met de l'argent de côté depuis le début de la crise sanitaire, pour les petits revenus, il est difficile de se constituer un bas de laine. "Quand il faut payer un loyer, et ça, plus ça, difficile de mettre de côté", confirme une personne âgée croisée sur un marché lillois, dans le reportage en tête de cet article.

Et les économistes arrivent à la même conclusion : "Alors que l’épargne est très au-dessus de la normale pour les plus aisés" durant l'été, "elle est en dessous pour les plus modestes". Ces derniers ont aussi mis en évidence une "baisse de l'endettement des plus aisés" et au contraire "une augmentation pour les plus modestes".

Les 20% les moins riches ont donc vu leur épargne, déjà très faible, se réduire durant la crise, à l'inverse du reste de la population, tandis qu'elle a augmenté pour les 80% restants, et cette augmentation est d'autant plus forte que les ménages sont plus riches. La moitié de l'épargne supplémentaire, soit environ 25 milliards, a ainsi été accumulée par les 10% les plus aisés, montre le CAE.