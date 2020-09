Crispation autour des coronapistes : voici les règles de bonne conduite

Elles poussent comme des champignons, sauf qu'elles n'ont pas attendu les jours de pluie, et ont tendance à privilégier la ville à la campagne. On parle des voies cyclables qui, après avoir pris de plus en plus de place dans les agglomérations ces dernières années, ont accentué leur développement à la sortie du confinement via des "coronapistes" mises en place par les municipalités, pour le bonheur des uns, et, de plus en plus aussi, la colère des autres, piétons et conducteurs d'engins motorisés ayant soudainement perdu leurs repères. Les cyclistes eux-mêmes, du reste, peinent à s'y retrouver, nouveaux comme anciens.