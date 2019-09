Cruard Reporter : arrêt maladie, trop d'abus ?

CRUARD REPORTER - Les chiffres des absences en entreprise ont fortement augmenté ces dernières années. Comment expliquer ce phénomène ?

Les arrêts de travail de longue durée ont bondi de 16% entre 2014 et 2018, avec près de 4% en 2018. D'après les études menées par une mutuelle française, l'absentéisme en entreprise progresse surtout chez les 30 à 49 ans. Julien Remy, responsable de cette enquête chez Gras Savoye, explique que ce phénomène n'est pas simplement dû à la pression en milieu professionnel mais plus à une "perte de sens" qui se traduit par plus d'absences. Quelles sont les autres catégories touchées par ce fort taux d'absentéisme ? Comment expliquer ce phénomène ? Que disent les entreprises à ce sujet ?



