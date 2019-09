Cruard reporter : Battues, elles témoignent

A l'occasion du grenelle de violences conjugales qui s'ouvre ce mardi, les femmes victimes ont libéré la parole et ont livré des témoignages poignants de l'enfer qu'elles ont vécu. A Nîmes, l'une d'elle raconte comment elle a évité la mort de justesse. Les menaces de mort, les tentatives d'étranglement et d'étouffement, les coups de poing ou encore les tabassages à mort, elle les vivait au quotidien. Malgré des plaintes déposées à la police, cette dernière a pris son désarroi à la légère. Beaucoup de femmes sont encore victimes de féminicide sans que l'entourage ne perçoive des signes extérieurs. Le numéro 3919 est largement communiqué pour que les victimes puissent être entendues et pour que l'État puisse prendre des mesures y afférentes.







