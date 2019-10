Cruard Reporter : Ces citoyens qui font la loi

CRUARD REPORTER - Des citoyens s'engagent à lutter contre la pédophilie sur les réseaux sociaux, mais leur méthode n'est pas approuvée par la police.

De plus en plus de citoyens poursuivent les délinquants sur Internet. "Team Moore", un collectif de parents, traque les pédophiles sur les réseaux sociaux. Ils créent de faux profils d'enfants afin de les attirer et de les livrer à la justice. Le groupe revendique être à l'origine de 14 interpellations, en transmettant des preuves aux autorités. Philippe Guichard, directeur de l'OCRVP, met en garde ces citoyens. Il estime que ce type d'action pourrait mettre en péril leurs enquêtes.



