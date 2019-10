Cruard Reporter : Décharges sauvages, le fléau

CRUARD REPORTER - Les décharges sauvages sont devenues un véritable fléau dans le pays. Benjamin Cruard nous a emmené dans celle la plus importante d'Île-de-France à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines.

Rien qu'en Île-de-France, on trouve 130 décharges sauvages. La plus importante se trouve à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, où 7 000 tonnes de gravats y ont été déversés. Sur cette "mer de déchets", il y a un peu de tout : des chaises, des portes, des planches en bois... Le secteur du bâtiment est principalement pointé du doigt. Comment la situation a-t-elle pu en arriver là ? Pourquoi les autorités n'ont-elles rien fait ? Quelles sont les initiatives déjà prises ?



Ce mardi 1er octobre 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous fait découvrir la plus grande décharge sauvage d'Île-de-France. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.