Cruard Reporter : des œuvres d'art en leasing

CRUARD REPORTER - Qui a dit que le monde de l'art était élitiste ? Dorénavant, grâce au concept de leasing, l'art s'ouvre à tous les milieux sociaux.

L'art est en pleine mutation. Aujourd'hui, plus besoin de débourser des centaines de millions d'euros pour pouvoir accrocher une œuvre d'art dans son salon ou son bureau. En effet, il est maintenant possible d'acheter en leasing un tableau, une sculpture ou toute autre œuvre. C'est-à-dire que l'acquéreur paie l'œuvre en petite mensualité pendant une période donnée. Un concept qui profite aussi bien à l'acheteur qu'à l'artiste. Ce dernier vend son œuvre à une entreprise de leasing et c'est celle-ci qui s'occupe de la mettre en location. Il gagne ainsi en visibilité et ouvre son art à un public plus large.



