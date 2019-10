Cruard Reporter : Jeux vidéo, tous addicts ?

CRUARD REPORTER - Après la disparition du jeu en ligne Fortnite, des réactions parfois violentes ont été constatées chez les joueurs. Benjamin Cruard a mené son enquête pour tenter d'expliquer les raisons de cette addiction aux jeux vidéo.

De plus en plus de personnes, particulièrement les jeunes, deviennent accro aux jeux vidéo. Pour expliquer ce phénomène, nous avons rencontré Célia Hodent, psychologue cognitive. Ses services sont en effet très sollicités dans le monde du jeu vidéo. Elle nous explique que l'idée principale est d'apporter du challenge aux joueurs sans les frustrer et que le but est de les fidéliser mais pas de les rendre addicts. Quel étude a été effectuée sur le plan médical pour expliquer ce phénomène ?





