Cruard reporter : l'autre effet de la canicule

CRUARD REPORTER - En raison de la canicule, 86 départements ont été placés en vigilance sécheresse. Une situation qui accable particulièrement les propriétaires.

C'est un phénomène de plus en plus fréquent. Suite à la récente épisode de sécheresse, de nombreuses maisons se retrouvent avec des fissures et des crevasses. Dans certaines habitations, celles-ci sont très importantes et s'aggravent au fil du temps. Les coûts des travaux, sont eux aussi, conséquents : de l'ordre de 25 000 euros en moyenne. Comment prouver que sa maison est attaquée par la sécheresse ? Pourquoi certaines sont plus impactées que d'autres ? Quelles procédures engager avec les assureurs ?



