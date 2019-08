Cruard reporter : Rénovation, gare à l'arnaque

Coups de fil insistants, publicités dans les boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux ou encore emails, les méthodes sont nombreuses pour l'arnaque à l'isolation à un euro. Les particuliers sont de plus en plus nombreux à porter plainte pour escroqueries et travaux mal faits. Le dispositif d'aide, financé par les fournisseurs d'énergie, existe bel et bien, mais les entreprises frauduleuses sont également nombreuses sur ce marché. Comment s'y prennent-elles ? Comment éviter ces arnaques ?



Ce mercredi 27 août 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Cruard Reporter", nous parle des arnaques sur les travaux de rénovation à un euro. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/08/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.