Cruard Reporter : Rodéo urbain, enfin puni ?

CRUARD REPORTER - La législation prévoit de lourdes sanctions pour les rodéos. Malgré cela, ce fléau existe encore dans certaines régions.

La loi contre les rodéos a été renforcée il y a un an. Notons que désormais, les rodéos sauvages sont passibles d'un an de prison et de 15 000 euros d'amendes. Cette nouvelle législation a permis de diminuer le fléau, mais ne permet pas de le supprimer. Dans le Havre, par exemple, 30 jeunes ont été mis en garde à vue par une brigade spéciale anti-rodéo depuis le printemps.



