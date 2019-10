Cruard Reporter : Tout quitter pour la ferme !

CRUARD REPORTER - Motivée par son amour des animaux, Magali Sellier a quitté la Poste pour devenir éleveuse de chèvres. A l'heure où l'agribashing est au centre de l'attention, elle compte mener à bien cette reconversion.

Le malaise des agriculteurs est un sujet récurrent. Pourtant, ce métier suscite de plus en plus de vocations, voire de reconversions. C'est notamment le cas de Magali Sellier, qui a quitté la Poste pour devenir éleveuse de chèvres dans l'Aisne. Un changement de climat et de rythme de vie pour toute sa famille, qui a dû se serrer les coudes pour mener à bien ce projet. D'autant plus que cette profession ne paie pas des masses. Alors, pourquoi avoir choisi la ferme ? Comment s'adapte-t-elle au monde agricole ?



