Cruard reporter : Vivre mieux et plus longtemps

CRUARD REPORTER - L'espérance de vie dans notre pays est de 85,3 ans pour une femme et 79,4 ans pour un homme. Pour vivre plus longtemps, des seniors se sont mis au surf.

À Saint-Malo, des seniors surfent par groupes de quatre ou cinq, une fois par semaine, en partenariat avec un Ephad de la ville. Ils défient les vagues dans une eau à 16°C. Cette pratique permettrait de vivre plus longtemps. En effet, la moyenne d'âge des surfeurs et des surfeuses est à plus de 80 ans. Âgée de 83 ans, Marie-Anne, elle, en redemande. L'octogénaire n'aurait jamais cru pratiquer ce sport à son âge.



