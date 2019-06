Cyberharcèlement : les députés LREM ont-ils déposé un amendement défendant une mesure qui existe déjà ?

Sollicités, les députés porteurs de cet amendement n'ont pas donné suite, sauf Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine, qui a accepté de détailler la démarche. Ainsi, elle apparaît informée de l'existence d'une circulaire similaire à leur proposition. "La circulaire existe oui, mais elle n'a pas la puissance d'une loi, nous explique-t-elle. J'ai été interpellée l'année dernière au cours d'ateliers avec les élèves : le cyberharcèlement revenait tout le temps. Aujourd'hui, le harcèlement ne s'arrête jamais. Ni l'espace ni les temps ne sont des limites. Donc pour nous, il s'agit d'une opportunité de faire figurer cette disposition dans la loi. Elle sera appréciée par la commission."





Céline Calvez ajoute, soulignant selon elle la vraie nouveauté apportée par l'amendement : "Surtout, nous proposons d'interpeller les parents de l'auteur de l'infraction." Reste que, là encore, la circulaire de 2014 est déjà explicite. Elle rappelait à l'époque : "De façon générale, le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction. Ils doivent être mis en situation de s'approprier le sens et la portée de la sanction prononcée." De la même manière, dès 2011, il était rappelé dans une autre circulaire que "toute sanction doit être explicitée à l'élève et aux détenteurs de l'autorité parentale". A l'époque, on précisait alors : "Ce dialogue doit leur permettre de comprendre la portée et le sens de la décision prise. En outre, toute sanction sera d'autant mieux suivie d'effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci, faisant ainsi de ceux-ci des partenaires de l'école dans l'intérêt éducatif de leur enfant". Cet amendement sera-t-il pour autant conservé ? La commission des lois donnera sa réponse, dès mercredi 19 juin.