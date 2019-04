D'après Jordan Bardella, "un tiers des musulmans en France est favorable à la charia" : d'où vient ce chiffre ?

De quoi parle-t-il exactement ? L'étude sur laquelle s'appuie Jordan Bardella existe bel et bien. Publiée dans le JDD en 2016 - et non l'année dernière - elle s'intitule "Un islam français est possible" : ses 176 pages sont consultables en ligne, sur le site de l'Institut Montaigne. C'est en effet ce think tank d'inspiration libérale, fondé par l'homme d'affaire Claude Bébéar et l'essayiste Laurent Bigorgne, qui est à l'origine de cette enquête, réalisée en partenariat avec l'Ifop. Derrière les chiffres récoltés et leur analyse, figurent Hakim El Karoui, enseignant et conseiller en stratégie et Antoine Jardin, docteur en science politique et ingénieur de recherche au CNRS. Leurs conclusions sont établies après la consultation d'un échantillon de 15.459 personnes de 15 ans et plus, dont est extrait un échantillon spécifique de personnes musulmanes ou de culture musulmane de 1029 personnes. Parmi elles, 874 individus se définissent comme "musulmans".





L'étude en question établit trois catégories, parmi les personnes interrogées : la première compte 46% des musulmans, qui "sont totalement sécularisés" ou "en train d'achever leur intégration dans le système de valeurs de la France contemporaine". Le deuxième groupe (25%) "est plus composite". "Fiers d'être musulmans et très pieux, ils rejettent le niqab et la polygamie et acceptent la laïcité". Enfin, une troisième catégorie est décrite comme "plus problématique". Elle "réunit des musulmans qui ont adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République" et représenterait 28% des musulmans de France. Pour eux, selon le rapport, "l'islam est un moyen de s'affirmer en marge de la société française".