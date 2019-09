Dans l'Hérault, l'incendie a été fixé mais les sapeurs-pompiers restent mobilisés

INCENDIES - D'importants feux de végétation se sont déclarés dans l'Hérault, ce dimanche. L'autoroute A9 a été coupée et 400 sapeurs-pompiers ont été mobilisés en surveillance, alors que les flammes ont touché plusieurs habitations. En fin de soirée, les habitants évacués commençaient à regagner leurs maisons.

Deux feux de végétation se sont déclarés ce dimanche 8 septembre dans l'Hérault. À Loupian et Bouzigues, près de Sète, les habitants de plusieurs centaines de maisons ont dû être évacués, alors qu'un incendie a ravagé quelque 300 hectares et causé la fermeture de l'autoroute A9. Une maison a été totalement détruite, et quatre à cinq mas brûlés, a ajouté le SDIS 34 à l'AFP, précisant que le feu n'avait fait aucune victime.

Les familles évacuées ont été accueillies à la caserne de Bouzigues et au centre socio-culturel de Loupian. En fin de soirée dimanche, le feu étant définitivement fixé, certaines avaient déjà regagné leur domicile. Néanmoins, 400 sapeurs-pompiers et 4 Canadairs sont restés mobilisés en surveillance. À Pézenas, un autre incendie a brûlé une centaine d'hectares de pinède à Aumes, sans toucher d'habitations, et a mobilisé 250 pompiers. Il était également fixé dimanche soir.