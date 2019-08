Dans l'Oise, un directeur de centre de loisirs suspendu après avoir ligoté un enfant avec de l'adhésif

Le garçon de quatre ans était allongé sur un lit, les mains ligotées avec du ruban adhésif. Au centre de loisirs et d'animation périscolaire (CLAP'S) de Sérifontaine dans l'Oise, c'est une animatrice choquée de l'acte du directeur, qui a pris la photo, raconte Le Parisien. "Il l'avait déjà attaché et l'avait nié par la suite. [Il] pleurait et essayait de se débattre, j'ai pris une photo pour avoir une preuve".