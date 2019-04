Dans la Creuse, l'hospitalisation de 16 écoliers soulève des soupçons d'intoxication alimentaire

Dans la Creuse, une école primaire a vu seize de ses écoliers hospitalisés en urgence. Les enfants âgés de 6 à 10 ans et scolarisés à La Souterraine ont été pris de maux de ventre et de tête après le déjeuner jeudi, vers 13h30, a indiqué la préfecture dans un communiqué. De quoi soulever une "suspicion d'intoxication alimentaire.





Même si leur "bilan médical ne présente pas de caractère inquiétant", ils ont été rapidement dirigés "par mesure de précaution" vers des hôpitaux à Guéret et Limoges, "pour une surveillance et un examen approfondi". Tous les enfants rentrés dans leurs familles en fin de journée, a dit la préfecture. Ils avaient "montré des signes de vomissements et de maux de tête après le repas", a expliqué Martine Escure, une adjointe au maire de La Souterraine.