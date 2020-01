Dans le Loiret, onze chiens stars de cinéma meurent dans un incendie

En plus des chiens, Animal Contact accueille aussi des chats, des renards, des hiboux, mais aussi des écureuils et des loups. Récemment, ces animaux ont participé au tournage du film "Les Vétos", de Julie Manoukian et avec Clovis Cornillac, sorti le 1er janvier. Ils étaient aussi au générique des films "La Famille Bélier", "Donne-moi des ailes" et "L’école buissonnière", entre autres.