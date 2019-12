Dans le métro, au club de sport... les espaces réservés aux femmes se multiplient

Ce sont des lieux réservés aux femmes, notamment des clubs de sport. Il y en a de plus en plus pour échapper aux dragues un peu lourdes, aux regards de côté et aux jugements sur le physique, qui peuvent s'assimiler à du harcèlement. Une pratique que ses contempteurs assimilent à une ségrégation basée sur le sexe. Pour répondre à la question, nos journalistes sont allés à la rencontre de ces femmes qui ont choisi la non-mixité.