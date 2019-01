Dans les coulisses d'une suite prestigieuse

Fréquenter les plus beaux hôtels de la planète fait partie des petits plaisirs des millionnaires. Le Crillon, à la place de la Concorde, à Paris, abrite l'une des plus prestigieuses suites du monde. Picasso, Madonna, ou encore le Dalaï-lama y ont séjourné. Elle est facturée 20 000 euros la nuit. À ce prix, elle requiert une préparation minutieuse et adaptée à chacun de ses occupants.



