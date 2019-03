Dans une prison de l'Hérault, les détenus montent une cagnotte pour aider un surveillant pénitentiaire devenu veuf

France Bleu rapporte aujourd'hui cette touchante action, que le collègue d'Etienne, Grégory Jalade, tient à souligner. "On a coutume de dénoncer - à juste titre - les agressions que subissent les personnels pénitentiaires, mais nous nous devons aussi de souligner les comportements positifs des personnes détenues lorsque celles-ci montrent de la reconnaissance envers les personnels pénitentiaires" a témoigné le secrétaire interrégional du syndicat FO dans la région.





Selon lui, cette cagnotte est une belle preuve "qu'Etienne bénéficie de beaucoup de sympathie de la part de la grande majorité des détenus. C'est quelqu'un de très respectueux et de très respecté dans ses pratiques professionnelles." Et Grégory Jalade s'en réjouit : "C'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir pour lui qui vit des moments difficiles". Le syndicaliste est également revenu sur ces relations si particulières à l'intérieur de la prison. "Nous côtoyons des personnes détenues pendant des années et des années, cela crée des liens qu'on le veuille ou non", a-t-il expliqué.