Sommet fermé, masques obligatoires : la Tour Eiffel rouvre le 25 juin mais avec précaution

Autorisés à rouvrir leurs portes au public dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, les musées et monuments parisiens annoncent un à un la reprise des visites. C'est au tour du plus symbolique d'entre eux : la Société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) a détaillé ce mardi 9 juin les précautions adoptées pour la réouverture du site, qui devrait avoir lieu dans un peu plus de deux semaines.

À partir du 25 juin, l’accès sera soumis à conditions : port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, respect de la signalisation et d'un parcours de visite réaménagé, et restriction du nombre de visiteurs présents dans la tour et sur le parvis. La SETE encourage également l’achat en ligne des billets, établis pour une entrée à heure fixée, "afin d’éviter l’attente aux caisses et ainsi favoriser le paiement dématérialisé".