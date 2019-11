De l'eau potable est-elle utilisée pour nettoyer les rues et trottoirs de Paris ?

Actuellement à l'affiche d'une pièce de théâtre écrite par sa sœur, la journaliste et animatrice Ariane Massenet a posté dans la nuit du 26 novembre un photo sur son compte Twitter. On y voit de l'eau qui "coule sans interruption dans une rue du 18ème", comme l'explique l'ancienne figure du groupe Canal +.

Interpellée, la mairie du 18e arrondissement de Paris a répondu dans la journée à Ariane Massenet. "Rassurez-vous, tout ceci est bien normal. Il s’agit d’eau non potable, issue du réseau secondaire géré par Eau de Paris", l'entreprise publique qui gère l'eau potable dans la capitale. Et de poursuivre ses explications : "Cette eau est impropre à la consommation et sert à nettoyer les caniveaux et à l’arrosage des parcs et jardins. Elle repart ensuite dans les réseaux."

Un internaute, visiblement fin connaisseur du sujet et dont LCI a vérifié les informations, s'est lui aussi permis d'apporter des précisions. "C'est ce que l'on appelle de l'eau brute, pompée en grande majorité dans le canal de l'Ourcq et une petite part dans la Seine", indique-t-il. Cette eau est "traitée à minima et injectée via 3 usines (Villette, Austerlitz et Auteuil)" dans le réseau.