De l'optimisme, les Crozonnais en ont à revendre

Dans le Finistère, calme et sérénité sont les maîtres-mots des Crozonnais. Selon une enquête sur le moral, 75% des Bretons sont attachés à leur région où il fait bon vivre. Soit 10% de plus que la moyenne nationale. Quelle est leur recette pour avoir un tel état d'esprit ?



