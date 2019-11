De Mélenchon à Assa Traoré, une cinquantaine de personnalités appellent à manifester contre l'islamophobie

Dans une tribune publiée vendredi 1er novembre dans Libération, une cinquantaine de personnalités ont appelé à manifester le 10 novembre à Paris pour dire "STOP à l'islamophobie". "Depuis des années, la dignité des musulmanes et des musulmans est jetée en pâture, désignée à la vindicte des groupes les plus racistes qui occupent désormais l'espace politique et médiatique français", écrivent les signataires.

Citant notamment le récent "attentat" contre la mosquée de Bayonne, "l'humiliation d'une maman et de son enfant par un élu RN au conseil général de Bourgogne-Franche-Comté", ou les "discours racistes qui se déversent sur nos écrans à longueur de journée, dans l'indifférence générale", ils appellent à mettre fin aux "violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans, qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés".