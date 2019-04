De plus en plus de piétons consultent leur smartphone en marchant

De plus en plus de piétons marchent dans la rue les yeux rivés sur leur téléphone portable. À Tours, quelques minutes suffisent pour les repérer, isolés dans leur bulle numérique. Consulter des messages ou passer des appels, ils traversent les rues sans respecter les précautions d'usage. Selon une enquête, cette fâcheuse habitude concerne 91% des moins de 34 ans. Pour certains jeunes, l'envie irrésistible de prendre des selfies est parfois périlleuse. Une addiction qui accroît les risques d'accident pour les piétons.



