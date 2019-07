De vraies vacances d'été grâce au Secours populaire

Depuis trois ans, la famille Darnet s'est portée volontaire pour emmener en vacances des enfants qui n'en ont pas la possibilité. Pour cet été 2019, la famille a accueilli deux jeunes garçons qui vont passer avec elle quelques jours au camping. Une expérience rendue possible grâce à une initiative du Secours populaire. Chaque année, plus de 1 200 familles bénévoles permettent à de nombreux enfants de passer de vraies vacances.



