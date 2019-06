Débarquement : cérémonies, hommage... le programme des commémorations

Le président Macron a toutefois plusieurs "gestes très, très forts" de prévus, a souligné la secrétaire d’Etat. Il sera "présent avec le président Trump à la cérémonie franco-américaine" prévue aussi le 6 juin vers 11h au cimetière américain de Colleville-sur-mer (Calvados), avant une rencontre bilatérale "a priori à Caen". Le Premier ministre devrait recevoir en parallèle les autres chefs d’Etat à Bayeux ou à Caen.





Entre 10.000 et 12.000 personnes sont attendues au cimetière américain. En 2014, pour le 70e anniversaire, 8000 personnes avaient assisté à la cérémonie internationale présidée par François Hollande et 8000 à la cérémonie franco-américaine. Les commémorations démarreront le 5 juin avec une cérémonie britannique à Portsmouth en présence d'Emmanuel Macron et de la reine d'Angleterre. Ils assisteront à "l'embarquement des vétérans britanniques qui rejoindront la France en bateau". Selon la presse locale britannique, les chefs d’Etat de tous les pays alliés ont été invités.