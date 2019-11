Jean Morel, un des derniers membres du commando Kieffer, est mort

Né le 27 septembre 1922 à Paris, Jean Morel avait 17 ans et préparait son engagement dans la Marine lorsque la Deuxième Guerre Mondiale avait éclaté. Après la défaite française de 1940, il avait rejoint les Forces françaises libres en Grande-Bretagne. C'est là, de l'autre côté de la Manche, qu'il va préparer son retour en France aux côtés des 177 fusiliers marins des Forces françaises libres. Au sein du commando Kieffer, intégré au Royal Marine Commando N° 4, ce seront les seuls Français en uniforme à avoir participé au débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Portant le nom du capitaine de corvette Philippe Kieffer, qui avait constitué ce groupe de volontaires, le commando, entraîné en Écosse, avait débarqué le 6 juin 1944 à Sword Beach.

"Je suis parti pour combattre les Allemands qui occupaient la France, je voulais libérer mon pays et ma famille", racontait Jean Morel en juin dernier à Cols Bleus, la revue de la Marine nationale française. Philippe Kieffer "cherchait des hommes pour créer un corps franc, c’est ainsi que je me suis engagé". "Avant de débarquer de la barge, j’étais très interrogatif sur le déroulement de la journée, mes sentiments étaient partagés entre une volonté de combattre, de gagner notre liberté, et la peur", poursuivait-il. "Au moment du débarquement, j’ai sauté, j’ai couru sur la plage ensuite j’ai vu Kieffer blessé qui m’a dit : "Fais vite !". Jean Morel était l'un des trois derniers survivants du commando, avec Léon Gautier et Hubert Faure.