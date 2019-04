Notre-Dame de Paris : pour ou contre la reconstruction de la flèche de Viollet-le-Duc à l'identique ?

Avec un "geste" architectural d'ampleur sur Notre-Dame ou tout autre monument, il y a le danger d'avoir quelque chose de scientifiquement et théoriquement juste mais qui ne soit pas accepté par la population. Je connais des cas d'édifices dont la restauration a perturbé l'image que les gens en avaient. De fait, ils les ont rejetés inconsciemment. Vous avez, par exemple, le château de Falaise dans le Calvados qui a fait l'objet d'une intervention contemporaine qui était justifiée et argumentée mais qui est restée incomprise par une partie de la population. C'était une ruine. L'architecte a pris le parti de ne pas créer un "faux historique", et donc celui de la lisibilité de l'intervention. Si à un moment donné l'intervention effectuée n'est pas comprise par la population, cela ne peut pas être une bonne solution. C'est une erreur.





Le facteur humain est très important ici. Comment percevrons-nous un changement radical ? Du côté du public, c'est l'affect qui prime. Il y a cette notion de mémoire commune. C'est même étonnant parce que le drame génère un optimisme. On se rend compte de l'importance que ça peut avoir. Au facteur humain et à la notion du traumatisme, il y a en même temps le côté préservation de la mémoire. Quelqu'un de croyant, catholique, va y voir le lieu de culte, d'autres le symbole national ou l'héritage historique. Tout ça converge vers un intérêt commun. Effectivement, dans le cadre d'un incident tel que celui-ci, la façon la plus simple est de rétablir le monument comme il était. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est possible."