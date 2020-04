Début du déconfinement : pourquoi avoir choisi la date du 11 mai ?

"Le 11 mai prochain sera le début d’une nouvelle étape", a indiqué le chef de l'Etat. "Elle sera progressive, les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats car l’objectif premier demeure la santé de tous les Français", a-t-il également prévenu. Les enfants reprendront le chemin de l'école, et les salariés et les commerçants, de leur travail, si les conditions de sécurité sont réunies. Les personnes âgées ou vulnérables devront en revanche rester confinées au delà de cette date, jusqu'à nouvel ordre.

La date du 11 mai n'a pas été choisie au hasard. "Elle a été choisie en fonction de l'impératif sanitaire", a indiqué l'entourage présidentielle peu après l'allocution. Elle tient compte prioritairement de l'évolution possible de la pandémie sur le territoire, et notamment de l'un des critères qui préoccupe le Conseil scientifique et les autorités, à savoir le nombre d'admissions aux urgences, et notamment en réanimation. Depuis plusieurs jours en France, ces admissions semblent marquer le pas, laissant espérer le début d'une inversion de la courbe de l'épidémie dans le mois qui vient. Les autorités sanitaires restent toutefois prudentes sur ce plan, le "plateau épidémique" étant actuellement très élevé, comme l'a rappelé ces derniers jours le directeur général de la santé Jérôme Salomon.

Toutefois, cette date du 11 mai ne correspond en aucun cas à la fin théorique de l'épidémie, ont alerté les experts. Lundi soir, sur LCI, le professeur Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat-Claude Bernard (AP-HP), a vu dans le prolongement du confinement pour trois semaines "un appel d'air" pour permettre "de prendre en charge tous les malades et nous laisser le temps d'avoir des traitements efficaces". Mais il a prévenu qu'après la levée du confinement, "il faudra se préparer à gérer l'épidémie durant des mois", et "apprendre à vivre avec le Covid".