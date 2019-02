Decathlon "assume" la vente d'un hijab de running et provoque la polémique

"L'engouement pour le produit a fait que nous nous sommes posé la question de le rendre disponible" ailleurs qu'au Maroc, a détaillé Xavier Rivoire, soulignant que "ce couvre-tête laisse le visage libre et visible".





Responsable du jogging chez Kalenji, la gamme de course à pied de l'enseigne, Angélique Thibault, qui a conçu le "Hijab Kalenji", se dit "mue par la volonté que chaque femme puisse courir dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque pays, indépendamment de son niveau sportif, de son état de forme, de sa morphologie, de son budget. Et indépendamment de sa culture".





En attendant, la fiche produit a été retirée des sites français et marocain. La marque, qui plaide pour "la tolérance et la démocratisation du sport", appelle à éviter les amalgames et explique ce choix pour répondre à une demande. "La raison est plus sportive que financière. Certaines femmes nous ont exprimé ce besoin, et n'avaient pas de produit adapté à leur manière de pratiquer leur sport. Avec ce hijab, nous répondons simplement à ce besoin."





Reste que derrière ces propos se cache néanmoins une réalité économique non-négligeable. De fait, selon le rapport 2018-2019 de Dinar Standard - Thomson Reuters, la "mode islamique" pourrait générer 320 milliards d'euros d'ici 2023.