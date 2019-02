Decathlon propose un hijab de running pour les sportives musulmanes et provoque la polémique

En attendant, la fiche produit a été retirée des sites français et marocain. La marque, qui plaide pour "la tolérance et la démocratisation du sport", appelle à éviter les amalgames et explique ce choix pour répondre à une demande. "La raison est plus sportive que financière. Certaines femmes nous ont exprimé ce besoin, et n'avaient pas de produit adapté à leur manière de pratiquer leur sport. Avec ce hijab, nous répondons simplement à ce besoin."





Reste que derrière ces propos se cache néanmoins une réalité économique non-négligeable. De fait, selon le rapport 2018-2019 de Dinar Standard - Thomson Reuters, la "mode islamique" pourrait générer 320 milliards d'euros d'ici 2023.